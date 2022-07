Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un message pour le transfert d'Icardi

Publié le 7 juillet 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Cet été, Mauro Icardi sera poussé au départ. Christophe Galtier et Luis Campos ne comptent plus sur l'attaquant argentin et un retour en Serie A pourrait être envisagé. Dans cette optique, Monza serait notamment intéressé. Adriano Galliani, administrateur délégué du club italien, évoque d'ailleurs cet éventuel transfert.

L'une des priorités du PSG cet été sera de vendre. Plusieurs joueurs seront ainsi poussés au départ à l'image de Mauro Icardi. Arrivé en 2019 sous la forme d'un prêt avant son transfert définitif pour 50M€ l'été suivant, l'Argentin n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau au point de ne plus entrer dans les plans de Luis Campos et Christophe Galtier. Mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie.

Monza dans le coup pour Icardi ?

Dans cette optique, un retour en Serie A semble la meilleure option compte tenu du fait que Mauro Icardi garde une cote intéressante en Italie, un pays dans lequel il retournerait bien vivre. Dans cette optique, le très ambitieux promu Monza, qui appartient à Silvio Berlusconi, pourrait être une option. Un dossier évoqué par Adriano Galliani.

Galliani sort du silence