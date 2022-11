Mercato - PSG : La réponse tombe pour l’avenir de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG. Malgré cela, quelques mois plus tard, il a été annoncé que le natif de Bondy souhaitait faire ses valises. De quoi enflammer le marché des transferts et relancer les rumeurs. Mais face à ces différents bruits concernant l’avenir de Mbappé, des réponses ont été apportées.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Toutefois, malgré ce bail, le Français souhaiterait faire ses valises et sa décision serait visiblement acté. En effet, la bombe a été lâchée ces dernières semaines, Mbappé s’imaginerait ailleurs, notamment à la suite de différentes tensions avec la direction du PSG. Un transfert redeviendrait ainsi à l’ordre du jour et certains ont même évoqué un départ dès janvier et le mercato hivernal.

« Rien ne se passera en janvier »

Les jours de Kylian Mbappé au PSG sont-ils alors comptés ? Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a mis les choses au point concernant l’avenir du protégé de Christophe Galtier. Et à propos d’un transfert cet hiver de Mbappé, il a assuré : « Kylian Mbappé a fait les gros titres en début de saison car il n'était pas satisfait de certains aspects de sa situation au Paris Saint-Germain, mais pour l'instant il est uniquement concentré sur la Coupe du monde. Il n'y a rien d'autre en cours et rien ne se passera en janvier car le PSG garantit qu'il n'est pas à vendre ».

Et à l’été 2023 ?