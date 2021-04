Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Varane déjà connue ?

Publié le 25 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Alors que le club merengue serait prêt à se débarrasser de son défenseur central, le PSG et Manchester United seraient plus que jamais à l'affût. Toutefois, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer pourraient être devancés par Chelsea sur ce dossier. En effet, le club emmené par Thomas Tuchel serait actuellement en pole position pour Raphaël Varane et envisagerait de lâcher les 70M€ réclamés par Zinedine Zidane.

Raphaël Varane pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français serait dans le flou le plus total quant à son avenir. En effet, Raphaël Varane ne verrait pas forcément d'un très bon oeil l'idée de prolonger. Ce qui mettrait le Real Madrid dans une position très inconfortable. Pour ne pas risquer de voir Raphaël Varane partir gratuitement à l'été 2022, Zinedine Zidane pourrait se résoudre à le vendre dès le prochain mercato estival. D'ailleurs, le coach du Real Madrid se serait déjà fait à cette idée. Selon les informations de Mundo Deportivo , Zinedine Zidane ne voudrait pas entrer en guerre avec ses joueurs qui seront bientôt en fin de contrat. Dans cette optique, le coach français serait totalement disposé à vendre Raphaël Varane s'il refusait de prolonger. Alors que David Alaba se rapproche de plus en plus du Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, et que Kylian Mbappé serait toujours le rêve madrilène, Zinedine Zidane accepterait volontiers un départ de Raphaël Varane pour pouvoir investir sur ces deux dossiers majeurs. Mais quelle sera la prochaine destination de Raphaël Varane en cas de départ ?

Thomas Tuchel en pole position pour Raphaël Varane ?