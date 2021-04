Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Alaba... Leonardo a un gros coup à jouer pour Varane !

Publié le 25 avril 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane ne serait pas très emballée par l'idée de prolonger avec le Real Madrid. Alors que le PSG serait sur les rangs du champion du monde français, Zinedine Zidane serait prêt à vendre son défenseur central dès cet été s'il ne prolonge pas. Et ce, pour se préparer financièrement à accueillir David Alaba et Kylian Mbappé.

Après 10 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait faire ses valises dès la fin de cette saison. En effet, le défenseur central français sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et il serait réticent à l'idée de prolonger avec la Maison-Blanche . Dans cette optique, Zinedine Zidane pourrait pousser Raphaël Varane vers la sortie dès le prochain mercato estival pour deux raisons. D'une part, pour ne pas voir son compatriote français partir gratuitement à l'été 2022. D'autre part, pour pouvoir financer les possibles arrivées de David Alaba et de Kylian Mbappé.

Zidane prêt à libérer Varane pour Mbappé et Alaba ?