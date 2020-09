Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité de Leonardo, c’est lui !

Publié le 23 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Avant la fin du mercato, Leonardo compte recruter un milieu de terrain. Et le profil privilégié par le directeur sportif du PSG, en ces circonstances économiques particulières, ne serait autre que Tiémoué Bakayoko.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais : depuis de longs mois, le PSG est en quête d’un joueur pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Certes, la piste Dele Alli est alléchante compte tenu du talent de l’international anglais et du fait qu’il pourrait être disponible sur le marché. Néanmoins, ce ne serait pas le profil recherché selon Téléfoot . Le média explique que la priorité du PSG reste un milieu défensif et l’identité du joueur serait déjà connue.

Le profil privilégié serait… Tiémoué Bakayoko !