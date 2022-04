Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole relance encore le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Ce jeudi, le PSG a officialisé un nouveau sponsor. Et un gros détail n’a échappé à personne du côté de l’Espagne.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les rumeurs. Actuellement au PSG, le crack français arrive au terme de son contrat. Une aubaine pour le Real Madrid, qui rêve de lui et pourrait donc l’accueillir gratuitement d’ici peu. Mais le PSG refuse de baisser les bras et dernièrement, on a repris espoir concernant une prolongation. Il n’empêche que rien n’est actuellement fait pour l’avenir de Mbappé et le moindre événement est interprété d’une manière ou d’une autre dans ce feuilleton…

Une absence qui ne passe pas inaperçue !

Ainsi, ce jeudi, la presse espagnole pense avoir repéré un détail important pour l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, alors que le PSG a officialisé un nouveau sponsor, GOAT, on peut voir sur la publicité les visages de Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe et Hakimi. Pas de Mbappé donc. De quoi faire énormément réagir de l’autre côté des Pyrénées. Le signe d’un futur départ ? Affaire à suivre…