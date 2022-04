Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le transfert de Payet !

Publié le 15 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Ancien entraîneur de Dimitri Payet à West Ham, Slaven Bilic dévoile les raisons du départ de l'international français qui avait retrouver l'OM en 2017.

Après une énorme saison avec West Ham, Dimitri Payet a finalement fait son grand retour à l'OM durant le mercato d'hiver 2017. Le Réunionnais est d'ailleurs le premier gros coup de Frank McCourt qui n'avait pas hésité à débourser 30M€ pour le rapatrier. Slaven Bilic, alors entraîneur des Hammers , révèle d'ailleurs les raisons qui ont poussé le club londonien à vendre Dimitri Payet.

«Payet a demandé à être revalorisé ou à partir»