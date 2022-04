Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarque dans une nouvelle bataille colossale !

Publié le 15 avril 2022 à 0h45 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Antonio Rüdiger, le comité de direction du PSG s’engagerait dans une bataille à trois avec deux cadors de Premier League. Explications.

Depuis quelque temps, Leonardo aurait des vues sur Antonio Rüdiger. À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel il avait bouclé les venues de quatre agents libres, le directeur sportif du PSG pourrait remettre ça à la prochaine intersaison avec Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Rüdiger. D’autant plus qu’il n’y aurait plus qu’à lancer l’offensive pour l’international allemand puisque son contrat à Chelsea ne devrait pas être prolongé à en croire la presse espagnole.

United aurait déjà dégainé pour Rüdiger lorsque Tottenham aurait rencontré la piste du PSG