Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 22h15 par B.C. mis à jour le 22 avril 2021 à 22h28

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé suscite la convoitise des plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Florentino Pérez rêve de mettre la main sur le Bondynois, et cet intérêt serait réciproque, au point que les autres prétendants auraient décidé de passer leur chemin.

Une nouvelle fois impressionnant avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé voit son avenir s’inscrire en pointillé. Comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, Leonardo fait le forcing pour convaincre l’international français de prolonger, mais les deux camps sont encore loin d’un accord. Kylian Mbappé n’envisage pas, pour l’heure, de signer un nouveau bail longue durée afin d’avoir la mainmise sur son avenir. Le champion du monde tricolore rêve toujours d’étranger et ne souhaite pas être bloqué lorsque l’offre idéale se présentera. À l’inverse, le PSG souhaite blinder son joyau pour contrer toute offensive future. Un statu quo que suit attentivement Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui souhaite mettre la main sur Kylian Mbappé pour relancer son club. Un projet qui séduirait l’attaquant de 22 ans.

Mbappé rêverait du Real Madrid et de rien d’autre