Mercato - Barcelone : Ronald Koeman ne lâche rien pour Memphis Depay !

Publié le 22 avril 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un successeur à Luis Suarez, Ronald Koeman insisterait grandement en coulisses pour que Memphis Depay rejoigne la Catalogne.

Le FC Barcelone promet de se montrer actif au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts sur le marché des attaquants. En effet, le club catalan cherchera à recruter un nouvel-avant centre, un an après le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid. L’ancien joueur de Liverpool n’a jamais été remplacé par le Barça faute de moyens financiers suffisants, et les Blaugrana devront donc s’atteler à cette tâche cet été. Dans cette optique, le FC Barcelone est cité sur les traces d’Erling Haaland, de Sergio Agüero, mais aussi celles de Memphis Depay, lui dont le contrat à l’OL expirera le 30 juin prochain.

Ronald Koeman pousse pour Memphis Depay !

Annoncé comme un choix de Ronald Koeman, l’international néerlandais présenterait l’avantage d’arriver libre, chose qui serait un vrai plus pour le FC Barcelone. Et en attendant que cela se produise éventuellement, l’entraîneur du Barça pousserait fort en coulisses dans l’optique que sa direction recrute le joueur qu’il a eu sous ses ordres au sein de la sélection des Pays-Bas et dont il apprécierait énormément le profil. Reste maintenant à savoir si ce forcing s’avérera payant au cours des semaines à venir.