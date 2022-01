Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 janvier 2022 à 22h15 par B.C.

Alors que les discussions sont toujours en cours entre le PSG et Kylian Mbappé pour une prolongation, le Real Madrid resterait pour sa part très confiant sur l’issue de ce dossier.

Le PSG n’a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé. Alors que le champion du monde tricolore est actuellement dans sa dernière année de contrat, les discussions sont toujours en cours entre le PSG et l’attaquant pour une prolongation de courte durée. D’après The Telegraph , Kylian Mbappé serait même ouvert à l’idée de renouveler son bail, et ce malgré son engagement moral avec le Real Madrid. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Bondynois se dirige en effet vers la Casa Blanca, et l’optimisme de Florentino Pérez serait toujours présent.

Le Real Madrid attend Kylian Mbappé