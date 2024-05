Mercato - PSG : La presse anglaise un gros raté à 130M€ !

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine, le capitaine de l’équipe de France ayant déjà annoncé son départ cet été. Pour ce qui est de son remplacement, Victor Osimhen serait une option. Pourtant, Chelsea serait en passe de rafler la mise pour le buteur du Napoli à la clause libératoire de 130M€.

Victor Osimhen est dans les petits papiers du PSG depuis un bon moment. En octobre dernier, le10sport.com vous dévoilait qu’en plus de Marcus Thuram et Bernardo Silva, le Paris Saint-Germain avait raté son coup pour Osimhen quelques semaines plus tôt. Certes, le Nigérian a prolongé son contrat au Napoli jusqu’en 2026 fin décembre, mais une clause libératoire de 130M€ a été incluse à son bail.

Mbappé s’en va, l’option Osimhen étudiée au PSG ?

Et maintenant ? Le PSG a témoigné de l’annonce officielle de Kylian Mbappé il y a tout jours de cela via son compte Instagram de son départ cet été, mais savait dès le mois de février que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’en irait à l’intersaison par le biais de son statut d’agent libre. Afin de le remplacer, le PSG penserait toujours à Victor Osimhen. D’ailleurs, Il Mattino dévoilait ces dernières semaines que signer au club de la capitale était un rêve pour Osimhen.

Victor Osimhen a dit oui à Chelsea ?