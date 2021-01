Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La présence de Zidane décisive pour Mbappé ? Analyse

Publié le 29 janvier 2021 à 15h15 par La rédaction

En Espagne, le quotidien Marca affirme que Mbappe est inquiet de l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc de touche du Real. Un départ anticipé de l’entraîneur français pourrait-il inciter Mbappe à se détourner de Madrid ? Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien Marca apporte plusieurs éléments très intéressants dans le dossier Kylian Mbappe. Selon Marca , l’attaquant français porterait actuellement une attention très appuyée sur la situation du Real Madrid et notamment sur la question de l’entraîneur.

Importante oui, mais...