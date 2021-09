Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 25 septembre 2021 à 7h45 par D.M.

Antonio Rüdiger aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec Chelsea. Le défenseur allemand serait prêt à quitter les Blues et à négocier avec les équipes intéressées.

Le prochain mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais Leonardo scrute déjà le marché, à la recherche de la moindre opportunité. Et le directeur sportif du PSG pourrait bien trouver son bonheur en Angleterre. En effet, le club de la capitale ferait partie des équipes intéressées par Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Chelsea. Les Blues tentent de lui faire signer un nouveau bail, mais l’international allemand aurait donné sa réponse aux dirigeants anglais.

Rüdiger envisagerait de partir