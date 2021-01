Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour cette piste de Pochettino !

Publié le 19 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Ouverts à un départ de Christian Eriksen, les dirigeants de l'Inter s'opposeraient cependant à un retour à Tottenham, son ancien club. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG, qui ne semblerait pas totalement contre la possibilité de recruter le Danois.

Sous l'impulsion de Mauricio Pochettino, les dirigeants du PSG ne seraient pas fermés à l'idée d'accueillir Christian Eriksen. D'autant plus que Leonardo souhaite se renforcer en ce mois de janvier et que la situation d'Eriksen pourrait faciliter les choses. Moins d'un an après son arrivée à l'Inter, le Danois s'enlise et peine à s'affirmer avec seulement deux buts inscrits sous le maillot Nerazzurri . Et même si ce n'est absolument pas la cible prioritaire du Paris Saint-Germain, recruter Christian Eriksen reste une option envisageable dans la mesure où l'Inter ne ferme pas complètement la porte à un départ mais bloque totalement un retour à Tottenham, qui serait synonyme de fiasco.

Eriksen à Tottenham ? Une possibilité embarassante pour l'Inter