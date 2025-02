Mercato - PSG : La peur de «prendre un coup de pied aux fesses» par le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Joueur parisien à cette époque, Christophe Jallet était donc aux premières loges pour assister à ce changement de propriétaire au PSG. Au point d’ailleurs de lui faire craindre un peu pour sa place au sein de l’effectif parisien…

C’est en 2009 que Christophe Jallet s’est engagé avec le PSG, débarquant alors en provenance de Lorient. Le latéral droit sera resté à Paris jusqu’en 2014, survivant donc à l’arrivée du Qatar et faisant même mieux que cela puisqu’il était même l’un des cadres de Carlo Ancelotti. Néanmoins, à l’arrivée du QSI, Jallet s’est tout de même posé certaines questions sur son avenir.

« Quand QSI arrive, je me dis que je vais être obligé de partir ? Non, je ne me le dis pas tout de suite. Au départ, on ne pense pas que c’est réel, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On voit bien qu’il y a un investisseur et qui est prêt à développer le club. Est-ce que je vais avoir ma place ou pas ? Ça ne se sent pas tout de suite. Au bout d’un an, on se dit que oui, on a changé de dimension et là peut-être je vais prendre un coup de pied aux fesses », a d’abord raconté Christophe Jallet pour Détective Mathoux.

L’ancien du PSG a ensuite expliqué : « C’est Leonardo qui m’appelle pour me dire de partir ? Personne ne m’a jamais demandé de partir du PSG. Quand je suis parti, je suis parti tout seul. Mais pour le coup, c’est vrai qu’il y a eu une évolution et certains joueurs ont dû quitter le club au fur et à mesure des années qui passent ».