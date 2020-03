Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle stratégie du clan Pogba pourrait porter ses fruits…

Publié le 31 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Le changement de stratégie adoptée par Mino Raiola ces dernières semaines pourrait bien porter ses fruits. Explication.

Ces dernières semaines, le10sport.com avait analysé que le clan Pogba, et notamment son agent Mino Raiola, avait opéré un changement de cap radical dans sa stratégie en vue du mercato : alors que dans un premier temps, l’entourage du joueur avait souhaité faire monter la pression sur MU, entre le clash Raiola-Solskjær et les déclarations de ses proches indiquant que les intentions du Français étaient bien de partir en fin de saison, il a totalement inversé la tendance en se montrant beaucoup plus soucieux de préserver le club mancunien. Mino Raiola aurait visiblement décidé qu’il valait mieux ménager la relation avec Manchester, sachant que le club dispose d’une option unilatérale pour prolonger d’un an le bail de Pogba, alors qu’il prend pour l’instant fin en juin 2021…

Vers un prix moins élevé ?

Si l’on en croit les derniers échos des médias espagnols, qui affirment que Manchester United, qui n’avance pas dans son projet de trouver un accord salarial avec le joueur pour une prolongation longue durée, aurait accepté l’idée d’un transfert un peu au rabais, entre 60 et 70 millions d’euros, afin de faciliter le départ du Français et ne pas prendre le risque qu’il parte libre en juin 2021, cette nouvelle stratégie du clan Pogba pourrait commencer à porter ses fruits. A confirmer dans les prochaines semaines.