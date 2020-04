Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du clan Partey sur son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 18h15 par T.M.

Actuellement à l’Atlético de Madrid, Thomas Partey est très courtisé. Et suite aux derniers rebondissements concernant l’avenir du Ghanéen, ses agents ont voulu mettre les choses au point.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Atlético de Madrid, Thomas Partey pourrait bien ne pas aller au terme de son engagement. Il a notamment été question d’un intérêt du PSG, où Leonardo recherche du sang neuf dans l’entrejeu. Un intérêt confirmé par Le 10 Sport, qui vous a également révélé que la Juventus, ainsi qu’un club de Premier League, avaient fait une offre pour le protégé de Diego Simeone. Partey aura donc l’embarras du choix s’il venait à partir. D’ailleurs, ces dernières heures, l’agence qui gère le Colchonero s’est distinguée en relayant sur les réseaux sociaux un montage faisant état des différents prétendants du joueur de 26 ans. De quoi rajouter de l’huile sur le feu.

« Probablement une erreur regrettable »