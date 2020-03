Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace devient très sérieuse pour ce crack de Tuchel !

Publié le 28 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, Tanguy Kouassi pourrait bien aller voir ailleurs l'été prochain. Et le RB Leipzig est bien dans le coup.

Utilisé à 13 reprises cette saison, Tanguy Kouassi est la grande révélation de la saison au PSG. Et pourtant, il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel ce qui jette un froid sur son avenir. Plusieurs clubs se seraient positionnés afin de récupérer le défenseur de 17 ans qui a toujours répondu présent lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. Et parmi les clubs intéressé, le RB Leipzig semble le plus chaud comme le confirme le directeur sportif du club allemand.

Leipzig confirme pour Kouassi