Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros avertissement pour Paulo Dybala !

Publié le 14 février 2022 à 23h45 par P.L.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait bien partir libre cet été, Leonardo envisagerait de signer Paulo Dybala, également en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, la Juventus devrait bientôt passer à l'action pour la prolongation de son attaquant argentin, comme l'a expliqué Pavel Nedved.

Avec Kylian Mbappé qui se rapproche de plus en plus d’un départ cet été - le joueur disposant déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier - Leonardo multiplierait les pistes pour trouver le remplaçant idéal au numéro 7 parisien. Et pour éviter d’avoir à dépenser une quelconque indemnité de transfert, le directeur sportif du PSG pourrait bien, lui aussi, s’orienter vers un joueur libre à l’issue de la saison. De ce fait, Leonardo aurait noté le nom de Paulo Dybala sur sa liste. Toutefois, la Juventus ne compterait pas laisser partir son attaquant argentin aussi facilement. Le club turinois devrait d’ailleurs bientôt passer à l’action pour l’avenir de la Joya , en fin de contrat en juin prochain.

« Nous allons travailler dans les semaines à venir »