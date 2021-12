Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point du LOSC pour l’avenir de Jonathan David !

Publié le 23 décembre 2021 à 8h45 par T.M.

Ce mercredi, l’agent de Jonathan David a annoncé que le Canadien quitterait le LOSC à la fin de la saison. De quoi faire réagir l’entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec.

Face à Bordeaux ce mercredi, Jonathan David a encore trouvé le chemin des filets, inscrivant son 12ème but en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat de France, le Canadien fait énormément de bien au LOSC, mais cela ne va pas durer. En effet, l’agent de Jonathan David a fait une annonce fracassante, assurant pour Radio Canada qu’il quitterait le LOSC à l’issue de la saison. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons », a lâché Nick Mavromaras.

« C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer »