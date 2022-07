Foot - Mercato - PSG

La grosse annonce de Kalimuendo

Publié le 20 juillet à 23h45 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’avenir d’Arnaud Kalimuendo fait énormément parler. Pour le moment, l’attaquant est toujours avec le PSG. Présent au Japon dans le cadre de la tournée estivale, Kalimuendo n’a pas manqué d’envoyer un message fort sur la suite de son aventure avec le club de la capitale.

Dans le secteur offensif, le PSG a enregistré l’arrivée d’Hugo Ekitike. Mais Luis Campos ne voudrait pas s’arrêter là et un autre attaquant pourrait débarquer. De quoi alors poser des questions sur l’avenir d’Arnaud Kalimuendo, de retour de deux saisons en prêt au RC Lens. Les rumeurs sont d’ailleurs nombreuses pour l’attaquant. Il est notamment question d’un possible départ en Premier League pour Kalimuendo.

Mercato - PSG : Galtier sur le point de faire capoter un transfert de Campos ? https://t.co/zAoru0zZ4V pic.twitter.com/8CYTKlCkMw — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« Tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond »

En attendant, Arnaud Kalimuendo est toujours au PSG pour le moment. Et en marge du match de pré-saison face au Kawasaki Frontale, il a d’ailleurs lâché pour les médias du club de la capitale : « Personnellement, je me prépare d'une belle manière, je sens que je suis en forme, que j'ai les jambes, donc tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond. Je suis très content, c'est une bonne chose pour moi et pour le club ».

« Il faut trouver de bonnes ententes »