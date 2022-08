Foot - Mercato - PSG

PSG : La grande annonce de Donnarumma sur le transfert de Galtier

Publié le 3 août 2022 à 23h10 par La rédaction

Arrivée cet été au Paris-Saint-Germain, Christophe Galtier a déjà montré une bonne image à ses joueurs. Désormais gardien numéro un du PSG, Gianluigi Donnarumma a annoncé être très satisfait de l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il a notamment salué son travail, ainsi que celui de son staff.

L’arrivée de Christophe Galtier au Paris-Saint-Germain aura eu un impact positif sur les joueurs. Proche de son vestiaire, l’entraîneur du PSG a su montrer sa vision du travail, mais aussi ses ambitions avec le club parisien dès son arrivée.

«Nous travaillons beaucoup avec l'entraîneur, nous sommes satisfaits du nouveau staff»

Ce mercredi, le désormais gardien numéro un du Paris-Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, s'est entretenu avec Sky Sport . Lors de cet entretien, l'Italien a évoqué son ressenti concernant l’arrivée de Christophe Galtier : « Nous travaillons beaucoup avec l'entraîneur, nous sommes satisfaits du nouveau staff ».

Un changement tactique qui demande du travail