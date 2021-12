Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La folie Lionel Messi s’est emparée du PSG !

Publié le 22 décembre 2021 à 15h30 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé un coup historique en s’offrant Lionel Messi. Forcément, l’arrivée de l’Argentin est un plus d’un point de vue sportif pour le club de la capitale afin notamment de remporter la Ligue des Champions. Mais cette arrivée de Messi à Paris a également eu de grosses répercussions économiques et marketing.

Cela est incroyable à dire, mais bel et bien réel : aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Alors qu’on pensait que l’Argentin allait terminer sa carrière au FC Barcelone, cela n’a pas été le cas. Pourtant d’accord pour prolonger en Catalogne, le septuple Ballon d’Or n’a pas pu continuer au Barça pour des raisons économiques, au grand dam de Joan Laporta. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont alors sauté sur l’occasion pour réaliser un coup qui restera dans l’histoire. Le PSG s’est offert avec Messi le meilleur joueur du monde. Une plus-value sportive incontestable, mais aujourd’hui, l’apport de La Pulga se remarque bien au-delà de la pelouse.

« Nous avons vraiment senti un impact dans tous nos secteurs commerciaux »