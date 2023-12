Mercato - PSG : La fin du «bling-bling» est enfin actée, c'est grâce à lui

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la fin du « bling-bling » au PSG. Pour remplir cet objectif, le président parisien s'est offert les services de Luis Campos. Et aujourd'hui, le conseiller football a réussi sa mission, et ce, grâce à un plan bien précis adopté pour les nouveaux contrats des joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi a annoncé une révolution au PSG lors de l'été 2022. En effet, le président parisien a affirmé qu'il voulait mettre fin aux strass et paillettes dans son club : « Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs. Est-il possible de mettre fin au bling-bling au PSG ? On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club. (...) Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif ».

Campos a confectionné des nouveaux types de contrats au PSG

Pour ce faire, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Luis Campos, qui endosse le rôle de conseiller football depuis un an et demi. Et le Portugais a réussi à combler son président grâce à une stratégie bien précise. D'après Le Parisien, Luis Campos a lancé une révolution en matière de contrats au PSG. En effet, le conseiller football parisien confectionne désormais des bails fixes avec des bonus en fonction des matchs joués. Ainsi, plus un joueur va disputer de rencontres et mieux il sera payé à la fin du mois. Plus précisément, le PSG aurait mis en place un système de paliers avec un premier cap à passer après 15 matchs disputés, puis un second à 30 rencontres. De surcroit, il existerait des primes en fonction d'objectifs collectifs en Coupe d'Europe.

Campos a mis fin au «bling-bling» au PSG