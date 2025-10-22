Mercato - PSG : La décision radicale qui enflamme Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a été relativement raisonnable durant le mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues. Une décision forte validée par Daniel Riolo, qui estime que les dirigeants ont fait le bon choix en n’attirant pas de nouveau renfort majeur afin de ne pas déstabiliser l’effectif déjà en place au PSG.

Avec les arrivées de Renato Marin (libre), Lucas Chevalier (40M€) et Illya Zabarnyi (63M€), soit trois nouvelles recrues seulement, le PSG a été de man!re inhabituelle assez calme durant le mercato estival. Pas de folie donc pour cette équipe qui venait de remporter la Ligue des Champions, et au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo s’est enflammé pour ce choix adopté par le PSG cet été.

Riolo et le recrutement du PSG « Je pense qu’il y a eu une vraie réflexion, avec une pensée claire et nette. C’est à dire que si tu avais fait venir un très bon joueur, tu aurais entraîné une forme de concurrence qui aurait pu déstabiliser un groupe qui venait de marcher sur l'eau. Puisque tu considères que la Ligue 1 tu peux jouer les premières places en mettant une moitié d’équipe, avec un turn-over pour reposer les joueurs », constate Daniel Riolo, qui valide donc cette stratégie du PSG.