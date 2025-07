Mercato - PSG : La décision radicale de Marquinhos révélée !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’arrivée imminente d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth, Marquinhos va se retrouver mis en concurrence au PSG. Le capitaine de Luis Enrique pourrait donc perdre petit à petit de son importance au sein du club de la capitale. De quoi remettre en question l’avenir de Marquinhos au PSG ? Le principal intéressé aurait tranché.

Au terme d’un long feuilleton, le PSG toucherait enfin au but pour Illya Zabarnyi. Les négociations avec Bournemouth ont été longues, mais désormais, il ne resterait plus que quelques infimes détails pour que l’opération soit officielle. L’Ukrainien est donc attendu prochainement à Paris, où il va venir concurrencer Marquinhos au poste de central droit. Et le Brésilien est prêt pour cela.