Transfert au PSG : Un coup de tonnerre signé Chevalier ?

Du côté du PSG, on souhaite faire de Lucas Chevalier le gardien numéro 1 pour la saison à venir. Mais voilà que Gianluigi Donnarumma n’est toujours pas partie et l’hypothèse d’une cohabitation entre les deux n’est pas à exclure. Un scénario qui pourrait toutefois refroidir Chevaliler et l’inciter à rester une saison de plus au LOSC.

N’arrivant pas à trouver d’accord avec Gianluigi Donnarumma pour le prolonger, le PSG est désormais décidé à le vendre. En parallèle, le club de la capitale a avancé considérablement sur l’arrivée de Lucas Chevalier. Le fait est que l’Italien, qui a encore un an de contrat, n’a toujours été pas été transféré. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, Donnarumma et Chevalier pourraient cohabiter au PSG.

Chevalier pas contre rester au LOSC ? Mais ce scénario va-t-il convenir à Lucas Chevalier ? Pas sûr. En effet, selon les informations de So Foot, dans l’entourage du gardien du LOSC, on ne serait pas très emballé à l’idée d’une cohabitation avec Gianluigi Donnarumma. Ainsi, Chevalier n’écarterait pas l’idée de rester une saison de plus à Lille pour avoir un temps de jeu certain.