Mercato - PSG : La date du départ de Kimpembe déjà programmée ?

Publié le 30 août 2021 à 23h45 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait envisager un départ du PSG un an avant cette date butoire.

Alors que le PSG a réalisé cet été un recrutement XXL avec notamment l'arrivée de Sergio Ramos, le secteur défensif est bien garni dans l'axe puisque Mauricio Pochettino peut également compter sur les présences de Marquinhos, Thilo Kehrer ou encore Presnel Kimpembe. Et ce dernier, malgré un temps de jeu important depuis le début de saison avec son club formateur, pourrait envisager un départ du PSG dans les années à venir...

Un départ à l'étranger pour Kimpembe ?