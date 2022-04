Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille entre Guardiola et Leonardo prend forme pour Haaland !

Publié le 14 avril 2022 à 23h15 par B.C.

À l’instar du PSG, Manchester City est vivement intéressé par Erling Haaland et en aurait fait sa priorité pour le mercato estival à venir.

À l’approche de la fin de la saison, l’avenir d’Erling Haaland reste très incertain. Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, l’international norvégien devrait plier bagage dès cet été pour rejoindre un club plus huppé, et les prétendants se bousculent pour lui. Il y a quelques mois, le10sport.com vous révélait qu’Erling Haaland était la priorité du PSG pour succéder à Kylian Mbappé, si ce dernier venait à partir. Un intérêt confirmé depuis par plusieurs médias, mais le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City sont à l’affût. L’écurie de Pep Guardiola devrait même faire le forcing dans ce dossier.

City lâche Kane et veut Haaland