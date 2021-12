Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va détruire le «rêve» de Paul Pogba !

Publié le 31 décembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid n’aurait d’yeux que pour Kylian Mbappé et privilégierait même d’autres options dans l’entrejeu que le dossier Paul Pogba, Leonardo aurait de bonnes chances de recruter le milieu de terrain au PSG…

En marge du prochain mercato estival, le PSG semblerait disposer de belles chances de mettre la main sur Paul Pogba. La cause ? Le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration en juin prochain à Manchester United. Et bien qu’une offre de prolongation soit sur la table de Mino Raiola, l’agent de Pogba a tenu à faire savoir à Sport1 début décembre que les solutions sont multiples pour son client que ce soit à Manchester ou ailleurs. « Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui ». En août dernier, The Independent dévoilait que dans le cadre d’une venue en tant qu’agent libre, le PSG serait prêt à offrir un pont d’or à Paul Pogba grâce à un salaire hebdomadaire de 600 000€. Une coquette somme pour le numéro 6 de Manchester United qui aurait d’ailleurs repoussé plusieurs offres de prolongation de contrat de la part des dirigeants de Manchester United. Et les planètes sembleraient s’aligner pour le PSG dans la course à la signature de Paul Pogba.

Le Real Madrid priorise Mbappé et d’autres pistes que Pogba…

Ce vendredi, Le Parisien a fait un point sur la situation de Paul Pogba. Le quotidien de la capitale s’est attardé sur les supposés intérêts de la Juventus et le Real Madrid. Cependant, il est spécifié dans les colonnes du journal ce vendredi que le Real Madrid privilégierait le dossier Kylian Mbappé qui serait tout simplement l’opération prioritaire du président Florentino Pérez et du reste du comité de direction merengue. Compatriote et coéquipier de Pogba en Équipe de France, Mbappé pourrait donc détruire le « rêve » de porter la tunique de la Casa Blanca évoqué en 2019 par Pogba lors d’une conférence de presse pour les Bleus. En outre, Le Parisien assure que la section sportive du Real Madrid aurait un oeil sur d’autres pistes que celle menant à Paul Pogba au milieu de terrain. Ce qui pourrait donc faire les affaires de Leonardo.

La Juventus trop juste, le PSG seul face à United ?