Mercato - PSG : Grande annonce à 30M€ dans le feuilleton Icardi !

Publié le 31 décembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que Mauro Icardi est annoncé dans le viseur de la Juventus, le PSG adopterait une position ferme quant à la question d’un départ de son buteur argentin.

Arrivé au PSG à l’été 2019 et acheté à l’Inter contre 72 M€ bonus compris un an plus tard, Mauro Icardi n’est désormais plus en odeur de sainteté au sein du club de la capitale. En effet, l’attaquant argentin n’est plus que l’ombre de lui-même tant il ne réalise pas de bonnes performances et qu’il est barré dans la hiérarchie par Kylian Mbappé, Neymar, Leo Messi et Angel Di Maria. De ce fait, la question d’un départ se pose pour le natif de Rosario, et ce d’autant plus qu’il est cité avec insistance sur les tablettes de la Juventus par la presse italienne.

Le PSG ne veut pas moins de 30 M€ pour Mauro Icardi !