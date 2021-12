Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, ce n’est plus qu’une question de temps...

Publié le 31 décembre 2021 à 16h30 par A.C.

Dans seulement quelques heures, Kylian Mbappé aura déjà un pied et demi en dehors du Paris Saint-Germain et pourra négocier librement avec le Real Madrid.

Peut encore y croire ? Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement de la fin de son contrat, au sein du Paris Saint-Germain on continue à penser qu’une prolongation in-extremis est possible. L’Équipe a récemment annoncé que Leonardo pense toujours pouvoir convaincre Mbappé de poursuivre sa carrière au PSG, encouragé par le fait qu’aucun accord véritable n’existerait encore avec le Real Madrid. Les négociations auraient donc timidement repris, mais on voit mal Leonardo réussir là où il a échoué à maintes reprises en près de deux ans. Oui, car le PSG n’a plus le temps. A partir de ce 1er janvier à minuit, Mbappé sera quasiment considéré comme un joueur libre, qui pourra négocier avec le club de son choix sans que le PSG n’intervienne. Cette date fatidique semble très attendue par le Real Madrid, qui n’a jamais abandonné depuis l’échec du dernier mercato estival.

Le Real Madrid attend patiemment Kylian Mbappé

En Espagne, on assure que le Real Madrid est arrivé jusqu’à 200M€ cet été, faisant presque une faveur au Paris Saint-Germain puisque c’est une somme inédite pour un joueur en fin de contrat. D’après les informations de AS , les dirigeants du Real Madrid et surtout le président Florentino Pérez qui a plusieurs intérêts au Qatar, ne souhaitaient pas irriter les propriétaires du PSG et leur ont donc donné la possibilité de récupérer de l’argent du départ de Kylian Mbappé. Leur refus a toutefois marqué un tournant décisif, puisque les Parisiens ne toucheront désormais plus le moindre sou de cette opération. AS assure en effet que le Real Madrid n’a aucune intention de reformuler une offre de transfert cet hiver pour Mbappé, qui a d’ailleurs récemment confié dans un entretien vouloir terminer la saison au PSG.

Un léger contretemps