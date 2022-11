Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé trahi par le Qatar ?

Publié le 4 novembre 2022 à 15h30

Axel Cornic

Alors qu’il semblait se diriger tout droit vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat en mai dernier avec le PSG. Pourtant, des envies de départ ont refait surface seulement quelques mois après cet accord record et plusieurs sources parlent de quelques promesses non tenues de la part des propriétaires qataris… ce qui aurait agacé Mbappé ainsi que son entourage.

On pensait en avoir fini avec le feuilleton Mbappé. Pourtant, seulement quelques mois après son énorme prolongation jusqu’en 2025, la star française semble une nouvelle fois vouloir claquer la porte du PSG. La faute à des profonds désaccords avec la direction du club, qui ne semble pas avoir joué cartes sur table.

Des promesses non tenues par le PSG

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport confirme la version de plusieurs médias, évoquant des promesses non tenues de la part des propriétaires du PSG. Déterminés à le garder à n’importe quel prix, les Qataris auraient tout simplement donné carte blanche aux dirigeants… qui semblent être allés un peu trop loin.

Mbappé jamais consulté pour le recrutement ?

D’après les informations de La Gazzetta , Kylian Mbappé se serait notamment vu proposer un rôle dans le mercato estival 2022. Or, il n’aurait finalement jamais été consulté, ni pour le recrutement d’Hugo Ekitike ni pour celui de Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Vitinha. C’est justement cela le point de rupture entre le PSG et le clan Mbappé, qui n’aurait désormais que peu de confiance en ses dirigeants.

« Mbappé s’est mis dans une situation où il est plus important que le club »