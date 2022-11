Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a encore une chance pour sa priorité du mercato

Publié le 4 novembre 2022 à 13h15

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain vise la fin du contrat de Milan Skriniar, qui a déjà été approché plusieurs fois lors des derniers mois. Il faudra toutefois compter sur l’Inter qui semble faire tout son possible afin de prolonger le défenseur slovaque… même si des pistes alternatives sont envisagées, en cas d’échec.

Face à la pénurie de défenseurs centraux, le PSG devra obligatoirement recruter un ou plusieurs spécialistes du poste. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la grande priorité de Luis Campos reste Milan Skriniar, dont l’avenir semble se jouer en ce moment.

Une prolongation est actuellement discutée pour Skriniar

Les médias italiens assurent que l’Inter travaille en coulisses pour prolonger le contrat de Skriniar et ainsi berner une seconde fois le PSG en seulement quelques mois. Le principal intéressé ne dirait pas non, mais l’obstacle principal reste le volet salarial de ce dossier, avec les Parisiens qui auraient promis des montants beaucoup plus élevées que les Nerazzurri .

L’Inter veut se couvrir avec un jeune défenseur uruguayen