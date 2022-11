Mercato - PSG : Un appel du pied de Lionel Messi ?

Foot - Mercato - PSG

A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro, Guilllem Balague, le biographe de Lionel Messi a livré plusieurs commentaires très révélateurs sur la situation actuelle de l’attaquant argentin, ainsi que sur son sentiment à l’égard du FC Barcelone comme du PSG. Et ils laissent entrevoir au Paris Saint-Germain de sérieux espoirs concernant la prolongation de son contrat. Décryptage.

Dans un entretien accordé au Figaro, Guillem Balague, le biographe de Lionel Messi, s’est exprimé sur la situation de l’attaquant argentin et notamment sur le double discours du président du FC Barcelone, Joan Laporta, à son égard : « À l’instant présent, le Barça, qui représente l'autre possibilité, ne lui a rien proposé. Ce ne sont que des mots. Il n'y a aucun plan économique ou sportif. Il n'y a eu aucune conversation, aucun contact entre Joan Laporta et Leo ou Jorge Messi. Xavi le veut, c'est clair. Laporta dit qu'il le veut aussi mais il n'y a rien de concret. S'ils le veulent, il va falloir qu'ils bougent rapidement. C'est le genre de chose qui se décide longtemps avant ». Dans la foulée, Guillem Balague a indiqué au sujet d’une prolongation au Paris Saint-Germain : « Si le PSG lui disait "c'est maintenant ou jamais", il signerait ».

Une critique à peine voilée contre Laporta

Ces propos d’un membre de l’entourage de Lionel Messi apparaissent au final loin d’être anodins. Ils permettent d’en tirer deux indications claires. D’une part, ils s’apparentent à une critique à peine voilée de l’attitude du Barça, et surtout du président Laporta, face à qui l’idée est ici de mettre la vérité à savoir qu’au-delà des déclarations d’intention, rien n’aurait été fait à ce jour pour faire revenir Lionel Messi. D’autre part, les mots du biographe de Messi, dont on peut s’interroger sur le fait de savoir s’ils ont été validés ou non au préalable par l’attaquant argentin, constituent quasiment un appel du pied au PSG en vue de l’activation de la prolongation.

Pour le PSG, la porte est bien ouverte !

En effet, les mots de Balague raisonnent clairement comme un signal à l’intention du Paris Saint-Germain que la fenêtre de tir existe aujourd’hui bel et bien pour une prolongation rapide de Lionel Messi. Que ces mots aient été validés ou non par le joueur, ils constituent en tout cas un signal fort sur le fait que Paris est aujourd’hui en bonne position pour prolonger le bail de la star.