Mercato - PSG : Kylian Mbappé répond à la bombe sur son transfert au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole a lâché une nouvelle bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. Seulement sept mois après sa prolongation de contrat au PSG, le joueur de 24 ans aurait des envies d'ailleurs et la piste Real Madrid revient au premier plan. Mais revenu tout juste de Doha, l'international français n'aurait d'yeux que pour la Ligue des champions, l'un de ses grands objectifs.

Comme annoncé par le10Sport.com, ça a chauffé entre le PSG et Kylian Mbappé. Un différend financier, qui a ensuite débouché sur quelque chose de plus délicat. Se sentant trahi après les promesses non-tenues par ses dirigeants, Mbappé aurait menacé de claquer la porte durant le mois d'octobre. Et ce mercredi, la presse espagnole en remet une couche.

Le Real Madrid prépare une offre historique pour Mbappé

Selon Sport , Mbappé devrait rencontrer ses supérieurs pour évoquer ses envies de départ du PSG. Le Real Madrid serait prêt à racheter son contrat contre un chèque de 150M€, et lui verser un salaire supérieur à 600M€ sur quatre ans.

Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’action pour Mbappé après sa Coupe du monde XXL ? https://t.co/kgYjseHSHX pic.twitter.com/zMBH1RHOMG — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Mbappé concentré sur la Ligue des champions