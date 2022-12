Mercato - PSG : La bombe se confirme pour Mbappé après sa Coupe du monde

Pierrick Levallet

En froid avec le PSG, Kylian Mbappé était annoncé sur le départ avant de s'envoler pour la Coupe du monde. Maintenant qu'il est de retour du Mondial, l'attaquant de 24 ans n'aurait pas vraiment changé d'avis. L'international tricolore considérerait toujours sa prolongation comme une erreur et voudrait partir dès qu'il en aura l'occasion.

En recalant le Real Madrid et en prolongeant au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé pensait prendre la bonne décision. Mais après la première partie de saison, les relations entre l’international tricolore et le club de la capitale se sont refroidies. Un différend financier est à l’origine des tensions entre le PSG et Kylian Mbappé selon nos informations. Ainsi, certaines rumeurs ont annoncé que la star de 24 ans réclamait son départ. Et le natif de Bondy n’aurait pas bougé de ses positions.

De retour de la Coupe du monde, Mbappé veut toujours partir

À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport , Kylian Mbappé voudrait discuter avec la direction du PSG maintenant qu’il est de retour de sa Coupe du monde afin de clarifier sa situation. L’attaquant de 24 ans n’aurait pas changé d’avis concernant son avenir, à savoir qu’il veut partir et qu’il considère sa prolongation comme une erreur. Dès que possible, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du PSG.

