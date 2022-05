Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé rejoint par une autre grande star à Paris ?

Publié le 27 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait finalement opté pour une arrivée libre au PSG selon la presse espagnole, et il pourrait donc y retrouver Kylian Mbappé.

Au terme d’un long feuilleton qui aura duré des mois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 alors qu’il a bien failli partir libre en direction du Real Madrid. Et c’est justement en Espagne qu’un cas similaire à celui de Mbappé fait actuellement fait couler beaucoup d’encre : Ousmane Dembélé, attaquant français du FC Barcelone, arrive en fin de contrat au Camp Nou, et c’est d’ailleurs le PSG qui devrait en profiter…

Dembélé aurait choisi le PSG

Comme l’a annoncé le quotidien espagnol AS jeudi, il n’y aurait plus aucun doute sur la prochaine destination d’Ousmane Dembélé puisque l’attaquant français aurait tranché en faveur du PSG avec qui il disposerait d’un accord contractuel depuis cet hiver. Et même si les médias français se montrent bien plus mesurés que leurs confrères ibériques sur l’issue du feuilleton Dembélé, ce dernier pourrait bien retrouver Kylian Mbappé au PSG cet été.