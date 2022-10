Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé règle déjà un gros problème

Publié le 18 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Au cœur de nombreuses polémiques ces derniers jours, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence, mettant fin aux rumeurs de transfert et calmant également les tensions supposées au PSG.

La semaine n'a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a en effet d'abord été confronté à des rumeurs de transferts. Selon plusieurs médias, l'international français aurait déjà réclamé son départ, le plus rapidement possible, lassé des promesses non-tenues. Et ce n'est pas tout puisque quelques heures plus tard, ce sont les révélations de Mediapart qui ont fait l'effet d'une bombe. Mais Kylian Mbappé a tenu à démentir toutes les rumeurs qui l'entourent.

«Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier»

« Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici », assure-t-il dans un premier temps en zone mixte après la victoire contre l'OM.

«Le plus important pour moi c'est de jouer»