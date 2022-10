Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Menacé, Kombouaré affiche son soulagement et lance un avertissement

Publié le 18 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Grâce à la victoire contre Brest (4-1), le FC Nantes s’est donné un peu d’air. Néanmoins, Antoine Kombouaré est conscient que les Canaris ne sont pas sortis d’affaire et appelle une nouvelle fois ses joueurs à se battre.

Dimanche, à l'occasion de la réception de Brest, le FC Nantes a mis fin à une terrible en Ligue 1. Vainqueurs 4 buts à 1, les Canaris redressent la barre de quoi réjouir Antoine Kombouaré qui se sait menacé depuis quelques semaines.

«Vous savez bien comment je fonctionne»

« Vous savez bien comment je fonctionne. Les décisions qui incombent aux dirigeants ne regardent qu’eux. Mais dans la difficulté, je travaille, je crois en mes hommes et en mon travail. Ma situation n’est pas importante. Aujourd’hui, il faut sauver le club. Même si on remonte au classement, maintenir le club est un combat de tous les instants. On vise la 16e place, on ne va pas s’enflammer. Si on est 16e, on sera maintenu, avec la Coupe d’Europe, on sera très content », confiait le Kanak en conférence de presse. Malgré tout, l'entraîneur du FC Nantes sait que rien n'est joué.

«J’ai prévenu les joueurs»