Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit le soutien d’une légende !

Publié le 26 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, Michel Platini comprend les doutes de l’attaquant français et le fait savoir.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’international français arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes à l’issue de la saison, et selon toute vraisemblance, Mbappé rejoindra le Real Madrid libre malgré les nombreuses offres formulées par sa direction pour tenter de le prolonger. Et si certains reprochent ce choix de carrière à Kylian Mbappé, Michel Platini comprend la position du joueur du PSG.

« Kylian peut faire ce qu’il veut »