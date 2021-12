Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé et le Qatar ne sont pas sur la même longueur d’onde…

Publié le 17 décembre 2021 à 11h30 par H.G. mis à jour le 17 décembre 2021 à 11h33

Alors que Leonardo a une fois de plus rappelé que le PSG ambitionne de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le contraste de ses propos est saisissant avec ceux tenus par le Français dévoilés quelques heures auparavant.

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé est certainement en train de vivre ses derniers mois dans la capitale française. Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français âgé de 22 ans n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée de prolonger son bail au sein des pensionnaires du Parc des Princes. Ainsi, quelques mois après son départ avorté au Real Madrid, qui avait proposé jusqu’à 200 M€ au PSG pour l’enrôler cet été, le Champion du monde sera légalement autorisé à signer un pré-accord avec un autre club dès le mois de janvier en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Leonardo et Kylian Mbappé n’accordent pas leurs violons