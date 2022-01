Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tenté un gros coup pour le recrutement !

Publié le 19 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Actuellement en perdition à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait changer d’air avant la fin du mercato hivernal. Sa trajectoire aurait pourtant pu être bien différente au PSG, où Kylian Mbappé souhaitait le faire venir en 2019…

Recruté par Tottenham en provenance de l’OL à l’été 2019 pour 60M€, Tanguy Ndombele pourrait quitter les Spurs cet hiver. L’international français, qui n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2025, figurerait sur les tablettes de l’AS Rome et de Naples, et il pourrait faire l’objet d’un départ en prêt avant la fin du mercato hivernal. Pourtant, avant même son arrivée en Premier League, Ndombele avait les faveurs d’une star du PSG.

Mbappé avait demandé Ndombele au PSG

En effet, comme l’a révélé L’Equipe mardi, Kylian Mbappé est très proche de Tanguy Ndombele et avait même milité pour son recrutement au moment de son départ de l’OL en 2019. Mais Leonardo ne l’entendait pas de cette oreille, et il n’avait même pas étudié cette option pour renforcer le PSG cet été-là. Au grand désarroi de Mbappé…