Mercato - PSG : Kylian Mbappé a donné sa réponse finale à Leonardo !

Publié le 12 août 2021 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a reçu une offre très alléchante de la part du PSG. Toutefois, l'attaquant français aurait refusé de renouveler son contrat avec le club parisien. Ainsi, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n'auraient plus que deux choix : vendre Kylian Mbappé pour environ 150M€ cet été au Real Madrid ou le céder gratuitement dans un an.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé fait le plus grand bonheur du PSG depuis quatre ans. Toutefois, il pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé se montre réticent à prolonger. Malgré tout, la direction du PSG ne perd pas espoir sur ce dossier. D'ailleurs, Leonardo a soumis une offre qui se rapproche de celle formulée à Neymar, à savoir 30M€ net annuels environ, d'après le10sport.com. Toutefois, il semblerait que cette proposition n'ait pas suffit à convaincre Kylian Mbappé de rempiler avec le PSG.

Kylian Mbappé a refusé de prolonger