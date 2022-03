Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a bien un grand rêve pour son avenir !

Publié le 18 mars 2022 à 20h30 par Arthur Montagne

Ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev connaît parfaitement le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, c'est lui qui avait négocié son transfert au PSG en 2017. Et alors que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, le dirigeant russe affiche une certitude dans ce feuilleton.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? C'est la question qui brûle les lèvres de tous les supporters du PSG et du Real Madrid. Et pour cause, l'été dernier, l'attaquant français avait réclamé son départ afin de rejoindre la Casa Blanca . Cependant, les Parisiens ont repoussé toutes les offensives madrilènes malgré des offres allant jusqu'à 180M€. Mais cette fois-ci, le PSG n'a plus son mot à dire dans ce dossier puisque le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, et il est donc désormais libre de discuter et de s'engager avec le club de son choix. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le crack de Bondy a d'ailleurs d'ores et déjà un accord verbal avec le Real Madrid. Rien n'est encore définitivement signé, mais la tendance est clairement à un départ. Et Vadim Vasilyev semble également de cet avis.

Le rêve de Mbappé est confirmé