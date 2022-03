Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a bien pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 9 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé aurait déjà aurait déjà un accord avec le Real Madrid en vue d'une arrivée libre l'été prochain.

Alors qu'il sera sur la pelouse du Santiago Bernabeu ce mercredi soir avec le maillot du PSG, Kylian Mbappé pourrait l'être l'été prochain avec la tunique madrilène. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il reste la grande priorité du club merengue . Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé a déjà un accord verbal avec le Real Madrid en vue d'une arrivée cet été, lorsque son contrat au PSG aura pris fin.

Mbappé a signé un pré-accord avec le Real