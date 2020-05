Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa aurait de grosses exigences pour son avenir !

Publié le 11 mai 2020 à 1h15 par J.-G.D.

De plus en plus proche d’un départ du PSG, Layvin Kurzawa aurait vu son entourage se manifester auprès de quelques clubs européens, dont l’Inter Milan, avec des exigences bien précises.

Sous contrat avec le PSG pour encore quelques semaines, Layvin Kurzawa ne dispose d’aucune offre de prolongation de la part des Parisiens. C’est en tout cas ce que vous a annoncé Le 10 Sport en exclusivité le 20 avril dernier. L'international tricolore devrait, selon toute vraisemblance, quitter gratuitement le club de la capitale. Mais son avenir ne s’inscrira pas à Barcelone. Malgré une volonté d’apporter une nouvelle tête dans le couloir gauche de la défense, le Barça n’aurait jamais amorcé de pourparlers avec Kurzawa, toujours d’après Le 10 Sport. Et le n°20 du PSG aurait deux demandes pour ses autres prétendants, à l'instar de l'Inter Milan.

Le clan Kurzawa voudrait un contrat de cinq ans et 6M€ par saison