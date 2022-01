Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp relance le feuilleton Dybala !

Publié le 27 janvier 2022 à 0h15 par A.C.

Après le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, c’est Liverpool qui aurait fait irruption dans la course à Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus se termine dans seulement quelques mois.

Voilà plus d’un an que la prolongation de Paulo Dybala est évoquée à la Juventus... pourtant le temps passe et aucun accord n’est annoncé ! Tout semblait bouclé en fin d’année dernière, mais la presse italienne a finalement annoncé que la Juve aurait tout renvoyé au mois de février, ce qui a ouvert les débats autour d’un possible départ en fin de contrat. Car Dybala ne manque forcément pas de prétendants, puisque Leonardo a déjà tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain par le passé et le FC Barcelone pourrait miser sur lui, pour oublier Lionel Messi.

Liverpool garde un œil sur la situation de Dybala