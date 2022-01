Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace colossale se profile dans ce dossier à 0€ !

Publié le 26 janvier 2022 à 22h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié attise de plus en plus de convoitises en ce mercato hivernal et après le PSG et le FC Barcelone, un nouveau cador européen pourrait décider de tenter sa chance.

Voilà des mois déjà que l’on parle de Franck Kessié du côté du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Leonardo le connait très bien et l’été dernier, il a déjà montré son talent sur le marché des joueurs en fin de contrat. Surtout que sa prolongation à l’AC Milan semble plus que jamais compromise et Paolo Maldini aurait jeté l’éponge et chercherait déjà son remplaçant. Le PSG n’est toutefois pas le seul club sur le coup, puisque les médias catalans ont récemment évoqué un intérêt prononcé du FC Barcelone, qui est à l’affut de la moindre occasion en cette fin de mercato hivernal.

La Juventus est tentée par Kessié